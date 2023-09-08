حفل علي الحجار ونجله على مسرح ساقية الصاوي.. اعرف الموعد والأسعار

أعلنت ساقية الصاوي في الزمالك، اليوم، تفاصيل حفلي الفنان على الحجار ونجله أحمد الحجار والمقرر عقدهما الشهر الجاري على مسارح الساقية للجمهور العام.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل حفل الفنان علي الحجار ونجله، على هذا النحو:

حفل الفنان على الحجار

- يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري حفل الفنان أحمد علي الحجار في تمام الساعة الثامنة مساء بسعر يبدأ من 150 جنيها.

- يقام حفل الفنان على الحجار يوم الجمعة 29 سبتمبر الثامنة مساء على مسرح قاعة النهر بسعر يبدأ من 280 جنيها.

حفلات ساقية الصاوي في سبتمبر

وتتضمن برنامج ساقية الصاوي باقة قوية من الحفلات التي تقدم على مدار الشهر وهي:

8 سبتمبر في تمام السابعة والنصف حفل Anti-Heros Vol.2 بسعر يبدأ من 160 جنيه.

- 8 سبتمبر حفل كوميدي ستف بسعر يبدأ من 120 جنيها.

- 9 سبتمبر حفل Mostafa Nada And The Orientals بسعر يبدأ من 100 جنيه.

10 سبتمبر حفل Star Light Choir بسعر يبدأ من 100 جنيه.

11 سبتمبر حفل غنوتنا بسعر يبدأ من 100 جنيه.

13 سبتمبر حفل Castle Of Rock بسعر يبدأ من 120 جنيها.

14 سبتمبر حفل Nikolas Dimitriadis قبسعر يبدأ من 100 جنيه.

14 سبتمبر حفل مشوار بسعر يبدأ من 200 جنيه.

15 سبتمبر حفل طبلة الست بسعر يبدأ من 100 جنيه.

15 سبتمبر حفل سعد العود بسعر يبدأ من 250 جنيه.

17 سبتمبر حفل ESFA Band بسعر يبدأ من 100 جنيه.

18 سبتمبر حفل رترو باند بسعر يبدأ من 110 جنيه.

19 سبتمبر حفل زيد خالد بسعر يبدأ من 200 جنيه.

20 سبتمبر حفل الحرملك بسعر يبدأ من 100 جنيه.

21 سبتمبر حفل ساوند تراك بعر يبدأ من 150 جنيها.

21 سبتمبر حفل الجوكرز بسعر يبدأ من 120 جنيها.

22 سبتمبر حفل وائل الفشني بسعر يبدأ من 150 جنيها.

27 سبتمبر حفل نظرة بسعر يبدأ من 100 جنيه.

30 سبتمبر حفل المولوية المصرية - عامر التوني بسعر يبدأ من 100 جنيه.

30 سبتمبر حفل الكيان بقيادة عزمي بسعر يبدأ من 120 جنيها.