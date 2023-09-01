علي الحجار بعد تصدر حفله بمهرجان القلعة التريند: شكرا للجمهور

أعرب الفنان علي الحجار، عن سعادته بتصدر حفله الغنائي الذي أحياه أمس التريند، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الـ31، ورفع شعار كامل العدد.

ونشر علي الحجار صورة له من الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «شكراً للجمهور واحد واحد سواء اللي حضر الحفلة أو اللي تابعها على التليفزيون والسوشيال ميديا».

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة

يذكر أن الفنان علي الحجار أحيا حفل غنائي ناجح ضمن فعاليات مهرجان القلعة الذي شهد إقبال جماهيري كبير، إذ قدم «الحجار»، عددا من أغانيه القديمة والحديثة وتترات المسلسلات الذي اشتهر بها منهم «اللي بني مصر»، وتتر مسلسل «بوابة الحلواني».