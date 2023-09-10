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أكرم حسني يطرح أغنية «خطير يا أخونا» من فيلم العميل صفر (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
05:38 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
أكرم حسني

أكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة «خطير يا اخونا» من فيلم العميل صفر الذي يعرض حاليا في دور العرض.

ونشر أكرم حسني الأغنية التي تحمل عددا من مشاهد الفيلم، وعلق عليها: «خطير يا أخوانا من فيلم العميل صفر على قناة اليوتيوب ومنصات المزيكا، كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد وحيد».

نجاح فيلم العميل صفر

وحقق أكرم حسني نجاحا كبيرا بفيلم «العميل صفر» الذي يعرض حاليا بدور العرض، وتصدر شباك التذاكر ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

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بقلم ياسمين محمود