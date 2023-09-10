في عيد ميلاده.. عام 2023 «وش السعد» على أكرم حسني

يحتفل الفنان أكرم حسني بعيد ميلاده الـ 49، بعدما شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية سواء السينمائية والدرامية وأخرى مسرحية، ويعتبر عام 2023، من الأعوام المميزة في مشواره الفني، حيث شارك جمهور أكثر من عمل فني.

- فيلم مستر إكس لـ أكرم حسني

ظهر الفنان أكرم حسني خلال فيلم مستر إكس، والذي بلغت إيراداته ما يقرب من 32 مليون جنيه بدور العرض، والفيلم يشارك في بطولته أحمد فهمي، وهنا الزاهد.

- فيلم العميل صفر

22 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم أكرم حسني، منذ بداية عرضه بدور العرض، حيث ينافس حالياً بموسم الصيف، واستطاع أن يتصدر المركز الأول منذ بداية عرضه بالسينمات.

- مسلسل اللعبة الجزء الرابع دور الأبطال

شارك الفنان أكرم حسني من خلال المسلسل كضيف شرف بدور «بسيم الصريطي»، وهو شقيق الفنان شيكو، ونال دور إعجاب الجمهور.

- مسلسل صلاح التلميذ

شارك الفنان أكرم حسني، خلال المسلسل الإذاعي صلاح التلميذ، ولم يُعرض بعد، ويشارك في بطولة العمل كل من شيري عادل، إبرام سمير، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث يعاني «صلاح» من مرض نادر يجعل شكله أصغر من عمره بعد أن شرب في طفولته دواء اخترعه والده، يتسبب هذا المرض في تعرض «صلاح» للعديد من المواقف الكوميدية في حياته.