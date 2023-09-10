زي موحد وانتقال موظفي المصالح الحكومية بالوادي الجديد إلى العاصمة الإدارية

تابع اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، انتقال موظفي عدد من المصالح الحكومية إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد، حيث تفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة مع بداية انتقال المديريات رسميًا؛ للاطمئنان على حركة الأعمال واستقرار العاملين، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومديرو المديريات والمسؤولون المعنيون.

زي موحد للموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة في الوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد، إنه من خلال زيارة مقارّ المديريات المختلفة والتقى العاملين، تم التشدّيد على قيام المديريات بسرعة نقل أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللازمة لسير منظومة العمل دون عوائق، وقيام كل مديرية بتوفير وسائل انتقال للعاملين، وتوفير زي إضافي لكل موظف، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحضانة تيسيرًا على الأمهات العاملات هناك.

استكمال تأثيث نموذج المركز البيئي بالعاصمة الإدارية الجديدة

من ناحيةٍ أخرى، وجّه محافظ الوادي الجديد باستكمال تأثيث نموذج المنزل البيئي وإنهاء أعمال اللاند سكيب، لافتًا لمراعاة نوعية الأشجار المنزرعة وزراعة أشجار مثمرة قدر الإمكان.

كما أكّد على وضع لافتات واضحة على جانبي المدخل الرئيسي تحمل اسم (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد).