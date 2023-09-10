استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة بالوادي الجديد.. بينها صيانة المدارس

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً بديوان المديرية، لمناقشة خطة العمل داخل المديرية والإدارات التعليمية والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على تفعيل القرارات الوزارية بالإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من المحاور الهامة، من بينها ضرورة استعدادات الإدارات التعليمية الخمسة لبدء العام الدراسي الجديد، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية، وكذلك التأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، والانتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة، بالإضافة إلى متابعة موقف تسليم الكتب المدرسية وسد العجز ومتابعة النشرة الأخيرة التي تم توزيع المعلمين من خلالها على القرى والنظر في التظلمات ومتابعة الزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية.

الانتهاء من توزيع المعلمين الجدد

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تعليمات بشأن ضرورة الانتهاء من توزيع المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم وتسكينهم لسد مناطق العجز بموجب الشهادة المؤمنة كمسوغ التعيين، بالإضافة لاستعدادات إقامة معارض أهلاً مدرستي، بالتنسيق مع الوحدة المنتجة على مستوى جميع الإدارات التعليمية الخمسة، محذرا من البيع داخل المدارس سواء حكومية أو خاصة.

فحص مباني المدارس بالوادي الجديد

وناقش الاجتماع ضرورة تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية بمحافظة الوادي الجديد، والتي تضم عضو تخطيط وعضو متابعة وعضو ميداني لإعادة فحص وتقييم مباني المدارس الموجودة بكل إدارة تعليمية وإعداد تقرير عن المباني غير الصالحة لرفعها للهيئة بالوزارة، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإزالة الغرف العشوائية والأبواب الحديدية الموجودة على السلالم داخل المدارس.

تجهيزات المدرسة الرسمية الدولية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على ضرورة سرعة الانتهاء من كل التجهيزات بالمدرسة الدولية الرسمية، والتي تعد أول مدرسة في صعيد مصر يتم افتتاحها، بالإضافة إلى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسكين المعلمين داخل المدرسة حسب تعليمات الوزارة، وسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالملاعب والتي يتم فرشها بالنجيل الطبيعي داخل المدرسة، كما يتم استقبال الطلاب الجدد المتقدمين للمدرسة استعدادا لافتتاحها خلال العام الدراسي الجديد.