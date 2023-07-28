نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023 في الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس، والتي تفصلنا عنها ساعات قليلة، والمقرر إعلانها عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، على أن يتم إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية ثم نتيجة باقي الطلبة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس

وبحسب ما أعلنه مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد، فإن نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة الوادي الجديد برقم الجلوس، ستكون متاحة لجميع طلاب الثانوية العامة في محافظة الوادي الجديد إلكترونيا عقب إعلانها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا السبت على أقصى تقدير.

وأكد المصدر، أنه يمكن حصول طلاب القسم العلمي والقسم الأدبي على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال المدارس ورقياً بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد يوم أو اثنين من إعلانها رسميا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة الوادي الجديد

وتستعرض «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر هذا الرابط من هنــا، الموجود على جريدة الوطن.

أوائل الثانوية العامة 2023 بمحافظة الوادي الجديد

وأكد المصدر أن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في الوادي الجديد بالشعبة العلمي والشعبة الأدبي، سيتم إعلانها عقب اعتمادها، لافتا إلى أن المديرية تأمل أن يكون أبناء المحافظة ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.