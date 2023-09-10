وكيل تعليم كفر الشيخ: تدريب مُعلمي اللغة الفرنسية على مهارات التدريس

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موقع تدريب مُعلمي اللغة الفرنسية على تدريس مهارات اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية، في ضوء مشتملات الدليل الإرشادي لمُعلمي المرحلة الإعدادية، بحضور كل من محمود العطافي، موجه عام اللغة الفرنسية، ومدربي اللغة الفرنسية، وذلك بقاعة التدريبات بالمدرسة الإعدادية بنات القديمة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تدريب مُعلمي اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية على تنمية مهارات اللغة

وأكد وكيل الوزارة، أنّ الاهتمام بمهارات اللغة الفرنسية يأتي في إطار الاهتمام بفكر الطَّالب، ومهاراته في اكتساب اللغة الفرنسية، لافتاً أنّ التدريب جاء في ضوء حرص الوزارة على تنمية مهارات مُعلمي اللغة الفرنسية، بناءً على تدريب وضعه خبراء اللغة الفرنسية الأجانب في قطاع طنطا الأسبوع الماضي.

تدريس اللغة الفرنسية إجباريًا في المدارس لبعض الطلاب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريس اللغة الفرنسية إجباريًا في المدارس لبعض الطلاب، في إطار تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، واستكمال خطة تطوير المنظومة التعليمية، وإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية.