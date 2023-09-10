اتحاد الصيب والهلال الأحمر: قرى مغربية اختفت تماما بسبب الزلزال

أعلن اتحاد الصليب والهلال الأحمر، اليوم الأحد، أن عدة قرى مغربية اختفت بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم «الحوز»، ليلة الجمعة/ السبت، بشدة 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين، كما تسبب في دمار واسع بالعديد من المناطق في المملكة المغربية.

اختفاء قرى مغربية بسبب الزلزال

وأضاف اتحاد الصليب والهلال الأحمر، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد: «طاقة طواقم الإنقاذ في المغرب شارفت على النفاد، كما أن فرق الإنقاذ في المغرب ليست كافية»، وفق ما أوردت قناة «العربية» الإخبارية قبل قليل.

قتلى ومصابين من رعايا فرنسا

في سياق متصل، أعلنت الخارجية الفرنسية مقتل 4 أشخاص و15 جريحاً من الرعايا الفرنسيين في زلزال المغرب، فيما كشف الإعلام المغربي عن وصول أول فريق إنقاذ فرنسي من المتطوعين إلى المغرب.

عرض مساعدات جزائرية للمغرب

وفي السياق، كشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن أن بلاده أعدت مخططاً طارئاً للمساعدة في حال قبول المغرب، وتابع بقوله: «عرضنا إرسال فريق إنقاذ من 80 متخصصاً إلى المغرب ، كما عرضنا على المغرب إرسال فريق للحماية المدنية، وآخر طبي».