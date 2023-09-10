خبيرة أسرية: الأب والأم لهما دور كبير في بناء الشخصية الناجحة لأبنائهما

قالت الدكتورة أمنية السعيد متخصصة في الدرسات اللغوية والتربوية والخبيرة الأسرية، إن الأب والأم لهما دور كبير في بناء الشخصية الناجحة والمفيدة لذاتها وللأسرة والمجتمع ككل، لأن الأب والأم بيقوموا بدور كبير وعظيم في عمل واجبات الأبناء.

نصائح مهمة للوالدين للعناية بأطفالهم بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد

وجهت الدكتورة أمنية السعيد، في لقاء عبر قناة الناس، نصائح مهمة للوالدين للعناية بأطفالهم بمناسبة دخول العام الدراسي الجديد، أن الأب والأم لهما دور كبير جدًا في بناء الشخصية الناجحة والمفيدة لنفسها وأسرتها ومجتمعها، لافتة إلى أنه يلزم على الأب والأم تصحيح نيتهما لاستقبال العام الدراسي، فقد يبذل الإنسان مجهودا كبيرا لكن تكون نيته مخالفة للنتيجة التي يطمح لتحقيقها.

جميع الآباء والأمهات يريدون أن يحصد أبناءهم أعلى الدرجات

وأشارت «السعيد» إلى أن جميع الآباء والأمهات يريدون أن يحصد أبناءهم أعلى الدرجات وأن يتفوق الأبناء على أقاربهم، ورغم أن هذا تفكير مشروع، لكن لن يصل بهم إلى الراحة النفسية والسكينة وهم يذاكرون لأبنائهم.