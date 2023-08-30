أستاذ بجامعة الأزهر لقناة الناس: إحسان تربية الأبناء ثوابه عظيم في الآخرة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنَّ الله سنَّ نواميس كثيرة لهذا الكون وجعل لكل شيءٍ سببا، مستشهداً بقوله تعالى: «فأتبع سببا»، أي أن الله أقام الحياة الدنيا على الأسباب والمسببات.

«تمام» يوضح بناء الأسرة والأخذ بالأسباب

وأضاف «تمام» خلال حواره ببرنامج «البيت»، من تقديم الإعلامية مروة شتلة والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم، أنَّ بناء الأسرة يجب أن يستند إلى المسببات واتباع الأسباب، مثل المقدرة المالية للزوج وإنجاب الأطفال وفقا للقدرات المالية والنفسية والبدنية التي رزقه الله بها.

إحسان تربية الأبناء والأخذ بالأسباب

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه لا يجب ترك الأولاد للشارع يعلمهم كل الأمور السيئة، بل إنَّ إنجاب طفل هو الزرعة التي سيحصدها الوالدان عند لقائهما الله يوم القيامة، قائلاً: «كلما أحسنت تربية أبناءك كلما جنيت ثوابا عظيما في الآخرة».