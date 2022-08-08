طريقة التعامل مع الأبناء بمرحلة ما بعد ظهور نتيجة الثانوية.. «بلاش عويل ومقارنة»

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن أولياء الأمور يجب أن يقدموا النصيحة لأبنائهم فيما يتعلق بالكليات التي سينضمون إليها دون فرض رأيهم، مشيرًا إلى أنهم يجب أن يكونوا متطورين حتى يطلعوا على كل جديد مثل كليات الذكاء الاصطناعي ومعرفة احتياجات سوق العمل، لا تقديم النصائح وفق الاتجاهات القديمة.

مصر بها الكثير من الكليات الحديثة

وأضاف استشاري الطب النفسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «مصر بها الكثير من الكليات الحديثة وتنوع الجامعات ما يستوعب جميع القدرات الاقتصادية والمحافظات وغيرها، حتى عام 2013 كان لدينا 17 جامعة، منها 9 جامعات والبقية فروع، لكن في أخر 5 سنوات بمصر أصبح لدينا 27 جامعة».

لدينا زيادة تقدر بنحو 232 كلية

وتابع استشاري الطب النفسي: «حتى عام 2015 كان لدينا 500 كلية، الآن أصبح لدينا زيادة تقدر بنحو 232 كلية وهو ما أدى إلى التوسع وخلق منافذ جديدة»، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد ظهور النتيجة في الثانوية العامة تحتاج إلى عدة أمور، هي: «الابتعاد عن جروبات الماميز وتجنب الصراخ والعويل والمقارنة، حتى لا يصاب الطلاب بالاضطراب والقلق من المستقبل وسيكون مشبعا بالأمراض النفسية، ويجب أن نمنح أبناءنا إشراقة للمستقبل ودعوته إلى البحث عن احتياجات سوق العمل».