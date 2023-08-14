الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية في بنها 

أعلنت الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية، تزامنا مع فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في بنها وطوخ ومشتهر وشبرا الخيمة، حيث تواصل الجامعة تلقي الطلبات عبر موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية.

تستعرض «الوطن» الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها، حيث يستمر تلقي الطلبات من الراغبين في الالتحاق بالمدن بالنسبة للطلاب القدامى حتى نهاية الجاري.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها من أهم خطوات الالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعة، مشيرا إلى أنه جرى فتح باب التقديم للسكن بالمدن الجامعية ببنها من خلال موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية على الرابط من هنا.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، أنه جرى فتح باب التقدم إليكترونيا للطلاب القدامى، اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية ويستمر حتى نهاية الشهر في 31 أغسطس المقبل، على أن يتم فتح باب التقدم إليكترونيا للطلاب الجدد على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتي 15 سبتمبر المقبل حيث يتم قبول الطلاب المستوفين للأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها.

شروط التقدم للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها كالتالي:

- أن يكون المتقدم من الطلاب النظاميين مقيدا بالكلية في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بإحدى كليات الجامعة من غير طلاب التعليم المفتوح.

- ألا يكون المتقدم متزوجا.

- أن يكون المتقدم ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى.

- الأولوية للطلاب القدامى الحاصلين على تقدير أعلى.

- ألا يزيد سن المتقدم في سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس للطلاب للقدامى في أول أكتوبر عن 26 عاما.

- ألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في عام سابق.

- أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية طبقا لقرار الإدارة الداخلية للمدن الجامعية.

- أن يكون المتقدم من الطلاب الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة.

- ألا يكون قد انتهت المتقدم بالمدينة الجامعية إداريا لعدم سداده الرسوم المقررة عليه من مستحقات مالية سابقة قبل المدن الجامعية إلا إذا تم تسوية المستحق عليه.

شروط السكن بالمدن الجامعية ببنها للطلاب المستجدين

وأضاف أن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها الخاصة بالطلاب المستجدين تكون من خلال المفاضلة بينهم بناء على المجموع وتاريخ الميلاد.

- يفضل الحاصل على المجموع الأعلى في الثانوية العامة أو الدبلوم والأصغر سنا.

- ألا يزيد سن المتقدم المستجد الحاصل على الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة في أول أكتوبر عن 21 عاما.

- أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية طبقا لقرار الإدارة الداخلية للمدن الجامعية.

الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة بنها كالتالي :

- الفيزا البنكية للطالب قابلة السداد الإلكتروني.

- صورة شخصية للطالب 4*6

- صورة من بطاقة الطالب أو شهادة ميلاد الرقم القومي (حالة عدم استخراج البطاقة للطلاب المستجدين فقط) مع إحضار الأصل للاطلاع عليها.

- صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.

- صورة آخر إيصال كهرباء أو غاز خاص بمحل إقامة الطالب.

- صورة من بطاقة ترشيح الطالب الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات (طلاب مستجدين فقط)