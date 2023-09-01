غطاسون يوثقون ظهور الأخطبوط تحت مياه الغردقة.. يعيش بين الشعب المرجانية

رصد عدد من الغطاسين بأحد شواطئ الغردقة، ظهور الأخطبوط تحت المياه، وقاموا بتوثيق الحدث بالتقاط الصور له أثناء سباحته بين الشعب المرجانية، وهو ما يعد عامل جذب للسياح الذين يمارسون الغوص بالبحر الأحمر.

ظهور الأخطبوط في مياه الغردقة

وأكد أحمد بيجو، مدرب غطس بالغردقة، ظهور الأخطبوط على شواطئ الغردقة أثناء رحلة غطس برفقة عدد من السياح الأجانب، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن ظهور مثل هذه الكائنات البحرية تمثل عامل جذب للسياحة البحرية.

كما أكد أن السياح الأجانب من هواة الغطس والسنوركل يأتون إلى شواطئ الغردقة خصيصا لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية المتنوعة.

ظهور الأخطبوط يجذب السياح لشواطئ الغردقة

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ظهور هذه الكائنات البحرية دليل على نظافة البيئة البحرية بمياه البحر الأحمر، وهو ما يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة.

الأخطبوط يعيش بين الشعب المرجانية

ولفت إلى أن الأخطبوط يعيش في المياه المالحة فقط، ويُمكن أن يعيش في عمق يصل إلى 2000 متر، ويفضل العيش بين الشعاب المرجانية، ويتميّز برأس بارز، وفم محاط بثماني أذرع، وجسم رخو لا يحتوي على هيكل عظمي، ويسبح بسرعة كبيرة عن طريق ثني ذراعيه وجسمه، ويهرب بسرعة عندما يُصادف حيوان مُفترس مثل أسماك القرش.

الأخطبوط بثلاثة قلوب

وأضاف أن الأخطبوط يمتلك 3 قلوب تضخ الدماء لجميع أعضاء الجسم، ويُفضل الأخطبوط الزحف على السباحة، لأنَّ قلوبه تتوقف عن النبض لفترة زمنية عند السباحة، ويتراوح طوله بين 30-90 سم.