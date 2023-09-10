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إقامة مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية يناير المقبل

كتب:

أحمد حسين صوان
07:17 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
مهرجان السينما العربية

مهرجان السينما العربية

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بمدينة شرم الشيخ، عن تلقيها موافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة، على إقامة دورة المهرجان الأولى في منتصف يناير المُقبل، وهو الموعد الذي جرى الاتفاق عليه بعد اجتماع بين اللواء خالد فودة، والدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

المهرجان يضم 4 مسابقات للأفلام الطويلة

المهرجان الذي يترأسه أيمن الحكيم، يضم أربع مسابقات للأفلام الطويلة «روائية وتسجيلية» ومسابقة للأفلام القصيرة، ومسابقة لأفلام التحريك، ورابعة لأفلام طلاب معاهد السينما في العالم العربي، وبلغ عدد الدول العربية التي أبدت موافقتها على المشاركة في مسابقات بلغت حتى الآن 17 دولة.

وسيعلن المهرجان قريبًا عن موعد لفتح باب المشاركة لأفلام جديدة لفترة محددة، بناء على اتصالات تلقتها إدارته من صناع السينما ومبدعيها في العالم العربي.

المهرجان تنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير الدكتور سمير فرج، وتضم إدارته الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيسا للمهرجان، والدكتور ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرا، والمخرج سامي محمد علي مديرا تنفيذيا، والناقد سيد محمود سلام رئيسا للمكتب الفني، والناقد أحمد سعد الدين مديرا للمكتب الصحفي والمحاسب فهمي فؤاد مديرا ماليا، واختار المهرجان المخرج الكبير علي بدرخان رئيسا شرفيا لدورته الأولى.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.