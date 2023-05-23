أيمن الحكيم يناقش «الحرفوش.. أيام عادل إمام» السبت المقبل

يحتفي الكاتب أيمن الحكيم بمناقشة أحدث كتبه والذي يحمل عنوان «الحرفوش.. أيام عادل إمام»، والذي يتناول سيرة الزعيم عادل إمام، وذلك بمكتبة إنسان ومركز سشتات الثقافي، بوسط البلد يوم السبت المقبل في الساعة 5.30 مساءً، وبحضور الفنان محمد أبو داوود.

ملخص كتاب عادل إمام

وأضاف أيمن الحكيم في تصريحات لـ«الوطن» كتاب «الحرفوش..أيام عادل إمام» يقدم رحلة ملهمة لفنان كبير مازال رغم مرور 60 عامًا على بداياته هو النجم الساطع والكوميديان الأشهر، ويروي تجربة الفنان الكبير عادل إمام الفنية والإنسانية، وكيف استطاع أن يصبح أهم نجم سينمائي طوال أكثر من نصف قرن.

وتابع: «يحكي الكتاب عن بدايات عادل إمام ونشأته في حي الحلمية الشعبي، وكيف سكنه هذا الحي بكل تفاصيله وما قابله فيه من نماذج بشرية مدهشة، ثم رحلته مع التمثيل، منذ أن كان تلميذًا في مدرسة -بنبا قادن- وكيف سيطر عليه هاجس الفن وسكنه وأصبح هو شاغله ومهنته بعد تخرجه من كلية الزراعة».

وأكمل «الحكيم»: «يحكي أيضًا عن سنوات صعوده الفني منذ مشاركته في دور صغير بمسرحية «أنا وهو وهي» مع الفنان الكبير فؤاد المهندس، فلفت إليه الأنظار، وكان كاركتر جديد على شكل الكوميديان وطريقته وأسلوبه ، ومن هذه المسرحية بدأ رحلة صعوده المثيرة ، فأصبح أنجح كوميديان في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية».

ويحكي الكتاب عن مواقفه الوطنية، وخاصة رحلته إلى أسيوط لمواجهة الجماعات المتطرفة في عز موجة الإرهاب الديني في الثمانينات ، وكيف أثبت أن الفن هو سلاح قوي لمواجهة التطرف.