وظائف شاغرة بالشركة القابضة للصوامع والتخزين.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حاجتها لشغل عدة وظائف شاغرة في الشركة، عن طريق عقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة.

وأوضحت الشركة القابضة للصوامع، أن الوظائف الشاغرة تتمثل في وظيفة أخصائي دعم فني ووظيفة أخصائي تتبع ومراقبة للعمل ووظيفة أخصائي حاسب آلي.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف الشاغرة وشروط وكيفية التقديم، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

- وظيفة أخصائي دعم فني

شروط التقديم للوظيفة:

- لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1 يناير 2023.

- أن يكون المؤهل الدراسي للمتقدم بكالوريوس هندسة، أو حاسبات ومعلومات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.

- إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- أن يكون موقفه من التجنيد واضح «أدى الخدمة العسكرية، إعفاء نهائي، إعفاء مؤقت، غير مطلوب للتجنيد».

- أن يكون من أبناء القاهرة الكبرى.

- اجتياز الاختبار الإلكتروني بدرجة 75.

- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

أخصائي تتبع ومراقبة للعمل بنظام الورديات

أماكن العمل: مقر الشركة في القاهرة

شروط التقديم للوظيفة

- المؤهل الدراسي «حاسبات ومعلومات أو ما يعادله في تخصص مشابه»

- لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في 1 يناير 2023.

- إجادة البرامج الآتية: MS Visio - MS Office - MS Project - وأنظمة WEB.

- الإلمام باللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

- أن يكون من أبناء القاهرة الكبرى.

وظيفة أخصائي حاسب آلي

مكان العمل: مقر الشركة بالقاهرة عقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة.

شروط التقديم للوظيفة

- لا يزيد سن المتقدم عن 30 عام في 1 يناير 2023.

- المؤهل الدراسي «حاسبات ومعلومات أو ما يعادله في تخصص مشابه»

- إجادة البرامج الآتية: PHP Laravel - My SQL database - Jqury and JavaScript

- الإلمام باللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

- أن يكون من أبناء القاهرة الكبرى.

كيفية التقديم للوظائف

تقدم الطلبات على موقع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين الرسمي www.ehcss.com