وظائف شاغرة للمحاسبين في 11 منطقة بالقاهرة والمحافظات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في إطار مبادرة توظيف مصر، إتاحة فرص عمل اليوم الخميس، شرط توافر عدد من الخبرات والمؤهلات للحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي توفرها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المتاحة وشروطها وفق الشباب والرياضة، على هذا النحو:

وظائف الشباب والرياضة

وتتضمن تفاصيل الوظائف المطلوبة الآتي:

- الوظائف المطلوبة للعمل لدى شركة المصريون المتحدون (كاوبوى واباتشى).

- الوظائف تتطلب محاسبين فرع.

- لا يشترط الخبرة في المتقدمين للوظائف.

- أماكن العمل: الطاهرة / الهرم / وسط البلد / عين شمس / بورسعيد / الشروق / أسيوط / سوهاج / المنيا / حدائق الاهرام / المشير.

شروط الحصول على الوظائف وطريقة التقديم

- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة (بدون خبرة).

- الحد الأقصى للسنة 35 سنة.

- التفرغ التام.

- تقديم موقف واضح من الجيش.

- الراتب يحدد في المقابلة.

- مواعيد العمل 11 صباحًا الى 8 مساءاً.

- يمنح الموظفين فرصة للحصول على تأمين صحي واجتماعي.

- يحق للموظفين الحصول على يوم إجازة في الأسبوع.

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/yrH3GaeQtG .

- المعلومات المطلوب تسجيلها في الاستمارة هي: الاسم ثلاثي، رقم المحمول، السن، المنطقة السكنية، المحافظة، المؤهل الدراسي، موقف التجنيد، اختار الوظيفة، هل لديك خبرة في نفس الوظيفة، خبراتك، النوع، هل سبق لك التدريب مع طور وغير.