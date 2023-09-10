محمود حجازي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل حفل خطوبته

تصدر اسم الفنان محمد حجازي، منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك فور إعلانه الخطوبة على فتاة من خارج الوسط الفني، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، إذ تلقى العديد من رسائل التهنئة من قِبل زملائه من داخل الوسط الفني وخارجه.

تنظيم حفلٍ آخر سيُعلن عن موعده في وقتٍ لاحق

وبدوره، كشف الفنان محمود حجازي، لـ«الوطن»، عن تفاصيل حفل الخطوبة، موضحًا أنّه قد احتفل بالخطوبة، في حفلٍ بسيط، سبقه التقاط «فوتو شوت»، لافتًا إلى تنظيم حفلٍ آخر سيُعلن عن موعده في وقتٍ لاحق.

واستنكر تداول معلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة، منذ إعلان الخطوبة.

وكان الفنان محمود حجازي، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من حفل الخطوبة، مُعلقًا عليها بقوله: «بحبك» ليتلقى المئات من رسائل التهنئة، لعل أبرزهم زملاءه بالوسط الفني، مثل ولاء الشريف، وسارة الشامي، ودارين حداد، وكارولين عزمي، وساندرا، ورنا سماحة، وإنجي خطاب وآخرين.