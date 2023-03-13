اسم شخصية محمود حجازي في مسلسل الكتيبة 101

كشف الفنان محمود حجازي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن اسم شخصيته التي يجسدها، خلال السباق الرمضاني 2023 في مسلسل الكتيبة.

ونشر محمود حجازي، البوستر الدعائي لشخصيته، والذي ظهر خلاله بملابس شخصية سيناوية وعلق عليها قائلا: «عبدالله بن الشيخ موسى، مسلسل الكتيبة101».

مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من المقرر عرضة طوال شهر رمضان الكريم، عبر شاشة قناة «ON» حيث يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، ووفاء عامر، وإسلام جمال، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

وتدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 حول قصص واقعية لمجموعة أبطال من القوات المسلحة والذين ضحوا من أجل سلامة وأمن البلاد، والتصدي للجماعات الإرهابية في شمال سيناء.