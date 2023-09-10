مصرع طفلين غرقًا في مياه النيل ببني سويف

لقي طفلين مصرعهما، غرقا اليوم الأحد، بمياه نهر النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي أبو سليم وشريف باشا في مركز بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بغرق طفلين في مياه النيل ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث غرق طفلين بمياه النيل في المنطقة الواقعة بين قريتي أبو سليم، وشريف باشا بمركز بني سويف، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لسرعة انتشال الجثتين.

انتشال جثين لطفلين غرقا بمياه النيل في بني سويف

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي كلًا من: يوسف شعبان محمد مختار، 15 سنة، وأحمد محمد محروس 14 سنة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.