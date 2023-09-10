إصابة سيدة وطفليها باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيبت ربة منزل واثنان من أطفالها باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد داخل منزلهم بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا، يفيد وصول سيدة واثنين من أطفالها، صحبة أهليتهم، إلى عيادات التأمين الصحي بمركز ناصر، مصابين بحالة إعياء شديد عبارة عن قيء ومغص وادعاء تناولهم وجبة طعام فاسد داخل منزلهم، وتم التوجيه بسرعة نقلهم بسيارة إسعاف إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية بإقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هم «صباح.م.ت»، 37 عامًا، وأطفالها «رمضان.ج»، 7 أعوام، و«نادية.ج»، 10 أعوام، جاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وحُرر المحضر اللازم.