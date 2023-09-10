قوافل توعوية وطبية ورياضية في قرى بني سويف ضمن مبادرة «أنت الحياة»

شهدت قرية طنسا بني مالو في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عددا من فعاليات مبادرة «أنت الحياة»، لتقديم خدمات طبية وأنشطة توعوية وثقافية ورياضية وترفيهية للمواطنين بمختلف الفئات العمرية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

استمرار فعاليات المبادرة

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة في محافظة بني سويف حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات والمؤسسات، منها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومى للمرأة، ووزارات الصحة، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات التنموية والحكومية.

وشهد اليوم الأول من المبادرة حزمة من الفعاليات والأنشطة، والتي تتضمن العديد من الأنشطة التوعوية بالمحافظة، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكى للأطفال وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات.

فعاليات مبادرة «أنت الحياة»

وتشمل فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانا، بجانب تدريب للشباب على سوق العمل ، وعقد امتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة، بجانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، علاوة على فعاليات ثقافية وورش فنية وورش حكى وألعاب شعبية وعروض عرائس ماريونيت ومعرض كتاب من إصدارات هيئة قصور الثقافة وتوزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا ويوم ترفيهي ورياضي لهم.