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المشدد 5 سنوات لمتهمين أصابا سيدة بعاهة مستديمة في سوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
07:28 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
محكمة سوهاج

محكمة سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «م. ح. ا» عامل، و«م. ح. ا» بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليها «ا. ع. ص» بدائرة مركز أخميم.

اعتديا عليها بالضرب وأحدثوا بها عاهة مستديمة

تعود أحداث الواقعة إلى العام الجاري بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من ربة منزل، اتهمت فيه شخصين بالاعتداء عليها بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة لها بسبب خلافات بينهم، وكشفت التحريات صحة أقوال المجني عليها.

القبض على المتهمين ومواجهتهما بالتحريات

بتقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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