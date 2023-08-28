جنايات سوهاج: المشدد 5 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم حكما يتضمن معاقبة 3 متهمين من بينهم سيدة، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، سامر ذوالفقار، محمود محمد عبدالحليم بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين»

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري، بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت جهات التحقيق لكل من «ع. ى 46 سنة عامل، و«م. ج 26» سنة، عامل، و «ش. ح» 35 سنة، حاصلة على دبلوم، تهمة تكوين تشكيل عصابي بغرض الاتجار في المخدرات، وإحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين»، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزتهم، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.