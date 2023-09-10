إلغاء مهرجان فاس للموسيقى الروحية في المغرب

أعلنت إدارة مهرجان فاس للموسيقى الروحية عن إلغاء نسخة هذا العام، والتي كان من المقرر إقامتها منتصف سبتمبر الجاري، وكانت ستشهد مشاركة النجم العالمي سامي يوسف.

وجاء قرار المهرجان تماشيا مع حالة الحداد العام التي تعيشها بلاد المغرب حاليا بسبب تداعيات الزلزال المأساوي الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مناطق محيطة بها وقرى ريفية، وأودى بحياة ما يزيد على ألفين شخص ومئات الإصابات.

مهرجان فاس للموسيقى الروحية يعد أقدم وأعرق المهرجانات الصوفية في المغرب والشرق الأوسط ويستضيف نجوم وفرق الموسيقى الروحانية من مختلف دول العالم، ويقام في مدينة فاس المغربية، وتؤجل نسخته السابعة والعشرين لهذا العام حتى إشعار آخر.

إلغاء مهرجان تيميتار

يعد ذلك المهرجان هو ثاني في المغرب الذي يتم إلغاؤه بعد أن جرى إلغاء كافة فعاليات مهرجان تيميتار، الذي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تم إلغاء مهرجان تيميتار، نظرا للظروف المؤسفة التي مرت بها بلادنا مؤخرا».