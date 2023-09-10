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متخصص في حركة قشرة الأرض: طاقة زلزال المغرب تفرغت في عدة مناطق

كتب:

شريف سليمان
06:25 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

قال الدكتور علي شرود، المتخصص في جيودينامية الأرض، وهو علم يعني بدراسة حركة القشرة الأرضية، إن الزلازل دائماً ما تكون مصحوبة بهزات ارتدادية، وبالتالي يجب على السكان الابتعاد عن المنازل لفترة، حتى لا تتسبب هذه التوابع في سقوط المنازل المتصدعة عليهم.

هزات ارتدادية على بعد 77 كيلومتراً من مراكش

وأضاف «شرود»، خلال مداخلة عبر سكايب من الرباط مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنه بالفعل وقعت هزات ارتدادية على بعد 77 كيلومترا عن مدينة مراكش، لكنها كانت أقل في القوة على مقياس ريختر.

ولفت إلى أن هذه الهزات الارتدادية لم يشعر بها المواطنون، لأنه لحسن الحظ كانت بؤرة الزلزال الأخير، الذي وقع في إقليم «الحوز»، بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان، على عكس زلزال أغادير، في ستينيات القرن الماضي، وهذا ما قلل من عدد الضحايا نتيجة الزلزال الأخير.

جميع المناطق المغربية شعرت بالزلزال

وأوضح أن جميع المناطق المغربية شعرت بالهزة الأرضية، لأن طاقة الزلزال تفرغت في عدد من المناطق، مثل الرباط وطنجة وأغادير، وهذه نقطة إيجابية جيولوجيا، ومع ذلك لا بد من الاحتراز من الزلازل دائماً، وأخذ كل الاحتياطات.

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