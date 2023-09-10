موعد إعلان نتيجة تنسيق كلية حقوق انتساب 2023 مرحلة ثالثة.. إليك التفاصيل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن إعلان نتيجة تنسيق كلية حقوق انتساب 2023 مرحلة ثالثة للشعبة العلمية علوم ورياضية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من أعمال التوزيع للطلاب على الكليات المختلفة، منوهة إلى أن غدا الاثنين آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني في الثانوية العامة 2023.

تنسيق كلية حقوق انتساب 2023 مرحله ثالثه

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إعلان نتيجة تنسيق كلية حقوق انتساب 2023 مرحلة ثالثة سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، والتي من المقرر أن تكون خلال الـ72 ساعة من غلق باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة والتي يجرى العمل عليها وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر في وزارة التعليم العالي، أن أعمال التسجيل لرغبات تنسيق الشهادات الفنية 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها والتي من المقرر أن تنتهي 14 سبتمبر الجاري.