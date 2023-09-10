رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. «التقديم ينتهي خلال ساعات»

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، المقرر أن يغلق أبوابه غدا الاثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري.

وقبل أن تنتهي الفرصة الأخيرة للتسجيل، توضح «الوطن» في التقرير التالي رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن للطلاب التسجيل عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنــا، ثم الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، وتسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة، والضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات، سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال، ويجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

أماكن متاحة ومعتمدة في تنسيق المرحلة الثالثة

ووفق وزارة التعليم العالي، فإنّ هناك عدد من المعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة، كما يلي.

. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.

. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.

. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.

. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

معاهد فنية صحية تابعة لوزارة الصحة

. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

. المعهد الفني الصحي بأسوان.

. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

. المعهد الفني الصحي بطنطا.

. المعهد الفني الصحي ببنها.

. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.