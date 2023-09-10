موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اعرف طريقة توزيع الطلاب

أكد السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون خلال 72 ساعة بعد غلق باب التسجيل للمرحلة، لافتا إلى أن اللجنة العليا للتنسيق تبدأ في فرز الرغبات للطلاب عقب الانتهاء من تسجيل الرغبات وتوزيعهم على الكليات والمعاهد وفقا للأعداد المقررة لها تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ستصدر بيانا تفصيليا بشأن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، وكافة التفاصيل بنتيجة المرحلة، منوها بأن توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد يكون إلكترونيا ووفقا للأعداد المقرر قبولها في الكليات المختلفة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنطلق عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق الثالثة، موضحا أنه يمكن لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية التقدم لمرحلة تقليل الاغتراب.