«الحياة اليوم» ترصد مشاهد من عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض زلزال المغرب

استعرض برنامج « الحياة اليوم» مشاهد من زلزال المغرب، ولحظات لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وسط حالة من التضامن العالمي مع المغرب بعد كارثة الزلزال وتواصل جهود السلطات بالمملكة المغربية لإنقاذ مزيد من المواطنين.

المواطنون في المغرب افترشوا الشوارع

وقالت الإعلامية لبنة عسل، إن المواطنين في المغرب افترشوا الشوارع، وحالتهم صعبة لأبعد الحدود، وأن الكثير من المواطنين يقضوا أيامهم في الشوارع والميادين ليلا ونهارًا، وتوابع الزلزال من المتوقع أن تكون درجة الحرارة مرتفعة لأن الزلزال كانت قوته 7 ريختر ومنذ 100 عام لم يقع زلزال مدمر بهذا الشكل.

ملك المغرب محمد السادس يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام

وأضافت «عسل»: «أن ملك المغرب محمد السادس أعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر وأمر بتسريع عمليات الإنقاذ».