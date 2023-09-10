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باحثة عن زلزال المغرب: المجتمعات العربية تتميز بالتضامن في أوقات الكوارث

كتب:

شريف سليمان
07:25 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

قالت الدكتورة وديعة الأميوني، الباحثة الاجتماعية، إن مبادرات المجتمع المدني لدعم نفسية متضرري زلزال المغرب والحملات التضامنية، يكون لها أثر كبير في نفوس المصابين وذوي الضحايا.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن الدعم الاجتماعي والتضامن والأخوة تتميز بها المجتمعات العربية، له مردود إيجابي كبير على مستوى الأفراد.

اضطرابات ما بعد الصدمة

وأوضحت أن السكان الذين شهدوا الزلزال قد يصابون باضطرابات ما بعد الصدمة، وهذا يحتاج إلى متابعة علاجية على المدى الطويل، والإنسان يجب أن يكون قويا في ظل هذه الظروف عبر الدعم والتضامن، وإلا سيموت مرارا من الألم.

ضرورة مواجهة المصابين بالحقيقة 

وذكرت أن المصابين يجب أن نواجههم بالحقيقة، ونشرح لهم كيف أنهم معرضون لأزمة نفسية واضطراب نفسي، ولا يمكن أن نتحدث معهم باعتبارهم أطفالا ونخفي عنهم الحقيقة.

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