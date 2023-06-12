الهيئة العامة للأرصاد الجوية: طقس اليوم مستقر.. وتوقعات بسقوط أمطار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس اليوم الاثنين على أنحاء الجمهورية كافة، عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية، وتكون غير مثيرة للرمال والأتربة، بينما يستمر تكاثر السحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد، ويُتوقع سقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على سير الحياة اليومية، بنسبة لن تتجاوز 20%.

طقس غائم على القاهرة والمحافظات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الطقس اليوم سيكون غائم جزئيا على جميع أنحاء الجمهورية، نظرا لوجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس على فترات متقطعة، كما يستمر الطقس الحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

درجات الحراة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي.

- القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 34 - 24

- دمنهور 35 - 24

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 35 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 33 - 22

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 37 - 23

- نخل 35 - 17

- كاترين 29 - 17

- الطور 36 - 25

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 36 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 28 - 18

- سيوة 37 - 20

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 39 - 26

- قنا 40 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 41 - 28