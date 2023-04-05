الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس اليوم الأربعاء، بدءا من شمال البلاد وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ويسود طقس حار على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها بشأن حالة الطقس اليوم، حيث نشهد انخفاضا بنحو 6 درجات في الحرارة، وهو انخفاض مستمر في حالة الطقس غدا، وبداية من الجمعة المقبل ولمدة 4 أيام، تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في الحرارة، بسبب رياح جنوبية غربية جافة وحارة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 لـ6 درجات.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 25 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14