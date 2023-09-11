مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار سور عقار بالإسكندرية

انهار سور سطح بإحدى عقارات منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، ما أسفر عن حالة وفاة، وإصابة واحدة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بدأت الواقعة فور ورود بلاغ يفيد بسقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم 57 شارع المعسكر الروماني، طريق الكورنيش بنطاق حي شرق.

محافظ الإسكندرية يتابع انهيار عقار الإسكندرية

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان الحادث لمتابعة تداعياته، وتبين أن العقار أرضي و5 طوابق علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 2 لسنة 2023 وخالٍ من السكان.

تعامل الجهات التنفيذية مع انهيار عقار الإسكندرية

وشدد المحافظ على تكثيف عمل فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.