5 معلومات عن مهرجان الإسكندرية المسرحي.. العروض والمواعيد

يُعد مهرجان الإسكندرية المسرحي، واحدا من أهم المهرجانات التي تستضيفها المدينة الساحلية في الشهر الجاري، وينطلق بعد أيام من ختام مهرجان المسرح العربي الذي يقام في الوقت الحالي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 5 معلومات عن مهرجان الإسكندرية المسرحي، من حيث العروض والمواعيد للتسهيل على الجمهور.

موعد مهرجان الإسكندرية المسرحي

ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي في 22 سبتمبر الجاري وذلك في دورته الثالثة عشر «مسرح بلا إنتاج» تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، ويستمر حتى 28 من الشهر ذاته.

عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي

تم اختيار 3 عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية، وذلك بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة.

وقد اختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان من «مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة».

أماكن عروض مهرجان الإسكندرية المسرحي

وتقام فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: «مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الإبداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي».

دورة أحمد رزق، وتحمل دورة مهرجان الإسكندرية المسرحي الحالية اسم الفنان أحمد رزق، تكريما له على أعماله، كونه صاحب تاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

تاريخ مهرجان الإسكندرية المسرحي

وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، بهدف تقديم أعمال فنية قريبة من الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.