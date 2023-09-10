«الحياة اليوم» يشيد بملف الوطن «وثائق أجرانات تكشف خداع أشرف مروان لقادة إسرائيل»

استعرض برنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل عبر شاشة الحياة اليوم، الملف الخاص بجريدة الوطن حول وثائق «أجرانات» تكشف تفاصيل خداع أشرف مروان لقادة إسرائيل.

حرب أكتوبر غيرت وجه التاريخ والمنطقة

وأشادت الإعلامية لبنى عسل بالملف الخاص بأشرف مروان، ووصفته بأنه مهم جدًا، مشيرة إلى أن حرب أكتوبر غيرت وجه التاريخ والمنطقة.

وأوضحت أنه في هذا الملف أشار إلى اعتراف جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت بالخطأ التي اقترفته فيما يخص أشرف مروان».