عضو «الأعلى للجامعات»: انطلاق العام الدراسي بتحية العلم وأول محاضرة عن حرب أكتوبر

كشف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعة تجري استعداداها للعام الدراسي الجديد، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المقرر أن ينطلق 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اليوم الأول من الدراسة سيبدأ بطابور الصباح وتحية العلم المصري.

وأوضح أن أول محاضرة ستكون عن حرب أكتوبر وجهود الدولة المصرية في التنمية الشاملة على كافة القطاعات، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ في الموعد المحدد ولا نية للتأجيل أو التعديل.