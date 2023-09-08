مدير تحرير الأهرام: إسرائيل تتعمد تزييف حقائق حرب أكتوبر على مدار 50 عاما

علق جمال عفيفي، مدير تحرير الأهرام، على المحاولات الإسرائيلية لتزييف الحقائق مع اقتراب ذكرى نصر أكتوبر 1973، قائلا إن إسرائيل لم تخرج من أزمتها الحقيقية والصفعة التي تلقتها من القوات المسلحة المصرية منذ 50 عاما، وهزيمة الجيش الذي لا يقهر كما ادعوا وتحطيم خط بارليف، مؤكدا أن مصر تفوقت عسكريا واستخباراتيا على الدولة المحتلة.

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد 6 سنوات، اعتقدت إسرائيل منذ دخولها في سيناء عام 1967، أنها المسيطرة وأن مصر لن تستطيع أن تحقق النصر أو تعبر قناة السويس، إلا أنها فوجئت بهذا النصر العظيم.

وأوضح أنه لهذا السبب منذ 50 عاما وحتى اليوم، تسعى إسرائيل جاهدة بأن تخرج كل عام وثائق تؤكد أنها كانت على علم بالمعركة، وأن هناك رجالا مصريين مقربين إلى رئاسة الجمهورية، وأنهم كانوا يعملون لديها، وكل عام كانوا يتحدثون عن أشرف مروان.

ادعاءات إسرائيل عن أشرف مروان كذب

ولفت إلى أنه في العام الحالي وبعد مرور 50 سنة من نصر أكتوبر، أعلنت إسرائيل عن الإفراج عن العديد من الوثائق السرية التي لديها وأكدت أن أشرف مروان أبلغهم عن معاد الهجوم المصري، وكل ذلك تأكيد على كذب وافتراء إسرائيل.