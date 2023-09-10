كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين عبرت عن ثقل الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن الدولة المصرية هي التي تطالب الدول الكبرى بتنفيذ تعهداتها في مؤتمرات قمة المناخ السابقة.

وأضاف الدوي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»: «كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين المنعقدة في الهند عبَّرت عن ثقل الدولة المصرية».

كلمة الرئيس عبرت عن توجهات مصر تجاه الأشقاء العرب والأفارقة

وأشار الكاتب الصحفي بلال الدوي إلى أن «كلمة الرئيس السيسي أيضا عبرت عن توجهات مصر تجاه الأشقاء العرب والأفارقة ومصالح مصر الاستراتيجية».