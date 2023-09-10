كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين عبرت عن ثقل الدولة المصرية
كتب:
حسن سمير
09:38 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي بلال الدوي
قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن الدولة المصرية هي التي تطالب الدول الكبرى بتنفيذ تعهداتها في مؤتمرات قمة المناخ السابقة.
وأضاف الدوي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»: «كلمة الرئيس السيسي أمام قمة العشرين المنعقدة في الهند عبَّرت عن ثقل الدولة المصرية».
كلمة الرئيس عبرت عن توجهات مصر تجاه الأشقاء العرب والأفارقة
وأشار الكاتب الصحفي بلال الدوي إلى أن «كلمة الرئيس السيسي أيضا عبرت عن توجهات مصر تجاه الأشقاء العرب والأفارقة ومصالح مصر الاستراتيجية».