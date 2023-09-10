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دبلوماسي سابق: حضور الرئيس السيسي قمة العشرين من أهم المشاركات الخارجية له

كتب:

محمد عزالدين
06:51 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين واحدة من أهم المشاركات الخارجية له، وذلك يرجع إلى التوقيت شديد الأهمية والحساسية حيث يتعرض الاقتصاد الدولي لضغوط للأمن الغذائي أو الأمور المرتبطة بالسياسات النقدية الدولية، والاستمرار في الاضطراب الذي تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية.

حماية كوكب الأرض

وأضاف «حجازي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن كل هذه العوامل أدت إلى وضع اقتصادي دولي يحتاج إلى لرؤى شاملة لحماية كوكب الأرض كما هو شعار القمة «أرض واحدة.. ورؤية واحدة مشتركة لمستقبل واحد».

وأشار إلى أن رؤية مصر والرئيس السيسي كانت مهمة وضرورية، وضم الاتحاد الأفريقي للعضوية الدائمة لمجموعة العشرين انعكاساً لأهمية دور أفريقيا والعالم الثالث وصوته، ونقله إلى المجتمع الدولي ممثلا في مجموعة العشرين.

تعبير صادق عن رؤية العالم النامي

ولفت إلى أن الرؤى التي طرحها الرئيس السيسي في بيانه الافتتاحي والختامي هو تعبير صادق عن رؤية العالم النامي وأفريقيا وأزماتها الطاحنة، ولا سيما أزمة الديون ومواجهتها لأزمات مرتبطة بمؤسسات التمويل الدولية لا تضع مصالح القارة في عين الاعتبار وتمارس سياسات مالية مجحفة.

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