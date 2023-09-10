«الحياة اليوم» يرصد فعاليات افتتاح أول معمل متكامل للكشف المبكر عن الأورام بمصر

استعرض برنامج «الحياة اليوم» فعاليات افتتاح أول معمل متكامل للتحاليل والكشف المبكر عن الأورام في مصر بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC» بالتعاون مع شركة «روش» العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الدوائية والاختبارات التشخيصية.

وعلى هامش الفعالية، قال الدكتور هشام الغزالي منسق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن هذا المعمل المرجعي الذي يضم كل الأبحاث الباثولوجية والجينية للأورام السرطانية، وهو إنجاز كبير يكون هذا المعمل المرجعي تابعًا لوزارة الصحة في مصر.

كما أوضح الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، أن المبادرة من أهم المبادرات الخاصة بالوقاية من الأورام لأن المبادرة تتعامل مع أورام عنق الرحم والبروستاتا».