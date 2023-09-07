«الحياة اليوم» يرصد آراء الجمهور عن مهرجان القلعة: «نفسنا يفضل طول السنة»

رصدت كاميرا برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، فعاليات وآراء الجمهور في ليلة الأمس من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

لا يوجد صعوبات في الدخول

وقالت إحدى الفتيات: «لا يوجد أي صعوبات بالنسبة لنا، وفكرة التنقل سهلة من حيث توفير أتوبيسات للزوار والجمهور سواء لكبار السن أو المرضى»، وأضاف أحد الشباب: «هناك تطوير شهده المهرجان عن السنوات الماضية، وهذا مجهود يرجع إلى القائمين على المهرجان وإدارة القلعة».

وأشار أحد الزوار: «من باب القلعة وحتى وصولنا للقاعة والاحتفالات هناك تنظيم بطريقة مبهجة وعلى أعلى مستوى»، وأضافت فتاة: «سعيدة وحزينة في الوقت ذاته لقرب انتهاء المهرجان»، وتابعت أخرى: «المهرجان تحفة للغاية، ونتمنى أن يظل المهرجان طوال العام وليس في شهر أغسطس فقط»، ولفتت أخرى: «التجربة جيدة والمهرجان منظم».

نجوم كبار في الحفلات

وأوضح أحد الشباب: «أجواء المهرجان منظمة بداية من الدخول والاستقبال والحافلات وحتى وصولنا للحفل»، وأضافت إحدى الفتيات: «المكان جميل وأثري في الهواء الطلق، والحفلة رخيصة وفي نفس الوقت التنظيم ممتاز، ويقيم الحفلات نجوم كبار».