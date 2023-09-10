السنة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف.. المشروع الأول من نوعه في مصر

كشفت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر، مزايا المشروع، بمناسبة الاحتفال بالسنة الأولى للقطار، موضحة أنه هو أول مشروع من نوعه في مصر وأحدث وسيلة نقل في البلاد، ويهدف بالأساس إلى ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية وخدمة المدن الجديدة المجاورة فيبدأ من محطة عدلي منصور وحتى الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تبلغ سرعة القطار الكهربائي الخفيف 120 كيلومترا/ ساعة، وخصصت الشركة قطارا كل 10 دقائق خلال ساعات الذروة وقطارا كل 15 دقيقة في الساعات العادية.

زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع باستثناء العطلات

وفي إطار سعي شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للركاب، أعلنت زيادة عدد الرحلات بقطار العاصمة خلال أيام الأسبوع باستثناء عطلات نهاية الأسبوع لتكون كالتالي:

*يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 دقيقة صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45

** أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء.

القطار السريع

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصوروقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.