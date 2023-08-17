بعد عرض مشروع القطار السريع بالزيارة الرئاسية.. اعرف أهم 5 معلومات عنه

تنفذ وزارة النقل والمواصلات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، بين مدينتي العين السخنة ومرسى مطروح، ويعد المشروع من المشروعات المهمة بالمنطقة، والتي تم عرضها خلال الزيارة الرئاسية لمدينة مطروح بالأمس، ما طرح الكثير من التساؤلات حول المشروع الحديث الذي يختصر المسافة كثيرا بين المحافظات بعضها والبعض.

أهم المعلومات عن القطار السريع

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها أبرز المعلومات عن القطار السريع وفقا لوزارة النقل والمواصلات كالتالي،

_يستهدف المشروع إنشاء 4 خطوط رئيسية تربط بين 60 مدينة مصرية بإجمالى 2250 كيلومترا.

_يطلق على الخط الأول من المشروع الخط الأخضر ويربط بين مدن العين السخنة والعلمين الجديدة ومرسى مطروح.

_سرعة القطار 250 كم، بينما السرعة بالمحطات الإقليمية 160 كم.

_يشمل القطار السريع 22 محطة بينها 10 محطات رئيسية، و12 محطة إقليمية.

_الخط يضم قطار نقل البضائع بسرعة 120 كيلو مترا /ساعة.

_محطات القطار السريع الرئيسية بمدن العين السخنة و العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة ومدينة حدائق أكتوبر ومدينة السادات ومدينة الإسكندرية ومدينة العلمين ومدينة الضبعة ومدينة رأس الحكمة ومدينة مطروح.

محطات القطار السريع

يذكر أنه يتم تصنيع 34 قطار ركاب، للقطار السريع لخط الركاب، وكذلك تصنيع 10 جرارات نقل للبضائع، تسير على المحطات الإقليمية بمدن العياط وبنى سويف و الفيوم.