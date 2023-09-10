عبدالمنعم السعيد عن مشاركة مصر في قمة العشرين: «رائدة للضمير والسلام»

قال عبدالمنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يسير في اتجاهين الأول هو السلام وتحقيق التنمية المستدامة، والثاني يعيش على الجغرافيا السياسية وصراع القوى.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة النهار، أن مصر معروف عنها أنها تحمل الضمير العالمي، وتحاول أن تنقله بقوة في المنتديات الدولية، منوها بأن مصر رائدة بالنسبة للضمير والسلام والالتزام بالمواثيق الدولية.

ولفت إلى أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين مع رئيس الهند وتركيا ورئيس المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الهدف منها الوصول لأهداف عملية مثل حل مشكلة الغاز ووجود استثمارات جديدة.

قمة مجموعة العشرين بالهند عُقدت في وقت دقيق

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن قمة مجموعة العشرين بالهند عُقدت في وقت دقيق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قادة دول العالم خلال القمة أشاروا إلى التحديات التي تواجه العالم وتصل إلى درجة الأزمات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تحدث في كلمته عن جوهر المشكلات وضرورة إطلاق النظام العالمي متعدد الأطراف وتقويته لخدمة جميع مصالح الدول.

وذكر أن رئيس الجمهورية لم يتحدث بصوت مصر فقط بل كان يتحدث عن شواغل الدول النامية والأفريقية، خاصة بعد ترؤسها مؤتمر المناخ كوب 27.