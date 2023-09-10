استمرار التقديم في مرحلة الدراسات العليا بأكاديمية الفنون حتى 14 سبتمبر

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة استمرار التقديم على معاهد أكاديمية الفنون لمرحلة الدبلومة والدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» في معاهد الأكاديمية إلى يوم 14 سبتمبر الجاري.

أكاديمية الفنون

وأوضحت الأكاديمية في بيان، أن المعاهد العليا التابعة للأكاديمية تستمر في استقبال طلبات الالتحاق بها، على أن يتاح التقديم من داخل كل معهد بمقره بالأكاديمية.

وتقبل الأكاديمية حملة المؤهلات العليا في 5 معاهد هي: المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للفنون المسرحية، معهد فنون الطفل، المعهد العالي لترجمة الفنون والآداب.

المعهد العالي للفنون المسرحية يضم 3 أقسام هي:

*التمثيل والإخراج

*قسم الدراما والنقد

*قسم الديكور

- المعهد العالي للسينما:

يضم 8 أقسام:

*الإخراج

*الديكور

*الرسوم المتحركة

*المونتاج

*السيناريو

*الإنتاج

*هندسة الصوت

*التصوير

- المعهد العالي للموسيقى العربية:

*النظريات والتأليف والقيادة

*الغناء

*الآلات

- المعهد العالي للفنون الشعبية:

أقسامه:

*الأدب الشعبي

*مناهج الفلكولور وتقنيات الحفظ

*العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية

*فنون التشكيل الشعبي والثقافة المادية

*فنون الأداء الشعبي

- المعهد العالي لفنون الطفل: أقسامه:

العرائس

الألعاب اليديوية

الإنتاج الإبداعي للطفل

الإخراج والوسائط المتعددة

المعهد العالي للنقد الفني:

أقسامه:

*النقد السينمائي والتليفزيوني

*النقد الموسيقي

*النقد الأدبي

*نقد فنون الأداء الحركي

*نقد الفنون التشكيلية