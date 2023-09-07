أكاديمية الفنون تحدد مواعيد امتحانات القبول للطلاب الجدد 2023-2024

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة جداول امتحانات القبول للطلاب والباحثين الجدد استعدادا لقبول دفعة جديدة في المعاهد التابعة للأكاديمية بالقاهرة والإسكندرية على النحو التالي:

جدول امتحان القبول بالمعهد العالي للنقد

جدول امتحان القبول الخاص في المعهد العالي للنقد بالقاهرة - يوم الأربعاء 20 سبتمبر، ويشمل امتحان في جميع المواد من الرابعة مساء.

جدول امتحانات القبول المستجدين والمتقدمين ببرامج «غير النظامي» في المعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار، يوم الاثنين 25 سبتمبر الجاري.

جدول امتحانات القبول المستجدين والمتقدمين ببرامج للعام الدراسى 2023/2022 -المعهد العالى لموسيقى الكونسرفتوار، وجميع الامتحانات فى تمام الحادية عشر صباحا أيام 14، و17، و18، و19، و20، و21 سبتمبر.

جدول امتحانات القبول بالمعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار للعام الدراسي 2024/2023 - فرع الاسكندرية، تبدأ الامتحانات في العاشرة والنصف صباحًا أيام 22 و29 سبتمبر.

جدول امتحانات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية

جدول امتحانات القبول الخاص بالمعهد العالي للفنون المسرحية - القاهرة - جميع الاختبارات تبدء من الساعة العاشرة صباحاً، وتبدأ من السبت المقبل إلى يوم 15 سبتمبر.

جدول امتحانات القبول بمدرسة الباليه - القاهرة، التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2023 يومي 11 و12 سبتمبر.

جدول امتحانات القبول بالقسم الحر بالمعهد العالي للباليه - القاهرة للعام الدراسي 2024/2023 يوم 18 سبتمبر.

جدول امتحانات القبول بوحدة باليه الإسكندرية - القسم الحر للعام الدراسي 2024/2023 يومي 19 و20 سبتمبر.

جدول امتحانات القبول بالمعهد العالى للباليه مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للعام الجامعي يوم 19 سبتمبر.