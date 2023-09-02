مد فترة تسجيل طلاب الثانوية العامة في أكاديمية الفنون إلى الخميس المقبل

أعلنت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، عددا من القرارات الجديدة بشأن قبول طلاب الثانوية العامة، أو ما يعادلها، للالتحاق بالعام الدراسي 2023- 2024، ومن بينها موعد إغلاق استقبال طلبات التسجيل بعد تعديله.

موعد التقديم في الأكاديمية

وأضافت الأكاديمية، في بيان، مد موعد غلق باب التسجيل لمرحلة البكالوريوس في معاهد أكاديمية الفنون إلى الخميس المقبل، الموافق 7 سبتمبر الجاري.

وتقبل أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة كلا من طلاب الثانوية العامة 2023، وحملة الثانوية العامة من دفعتين سابقتين، كما تقبل طلاب الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية فقط في معهد الفنون المسرحية ومعهد الفنون الشعبية.

مدة الدراسة في معاهد الأكاديمية

ومدة الدراسة في أكاديمية الفنون 4 سنوات، وتمنح الأكاديمية طلاب الثانوية العامة وما يعادلها درجة البكالوريوس، وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتضم الأكاديمية المعاهد التالية:

المعهد الفنون المسرحية.

المعهد العالي للسينما.

المعهد العالي للموسيقى والكونسرفتوار (دراسة الموسيقى الأجنبية).

المعهد العالي للموسيقى العربية.

المعهد العالي للباليه.

المعهد العالي للفنون الشعبية.

ويتاح التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية من هـــنـــا.