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وكيل «دينية الشيوخ»: جلسات الحوار الوطني ناقشت علاج أسباب العنف الأسري

كتب:

شريف سليمان
09:58 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الدكتور محمد سليم

الدكتور محمد سليم

قال الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنّ جلسات الحوار الوطني ناقشت علاج أسباب العنف الأسري، مشيرًا إلى أن ضعف التعليم قد يكون من الأسباب المؤدية إلى هذا الأمر.

وأضاف «سليم»، في حواره عبر قناة إكسترا لايف، على هامش مشاركته في الجلسات النقاشية للحوار الوطني: «في إطار الحديث عن العنف الأسري تبرز أهمية التنشئة الصحية، بالإضافة إلى الحديث عن الزيادة السكانية المفرطة في بعض الأسر، كيف نربي هؤلاء الأطفال ونعلمهم ونخرج منهم بمنتج يفيد المجتمع؟ أرى أن هذا الأمر من العوامل التي يجب أن تتبناها الأسرة المصرية».

وتابع وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ: «يجب الحديث عن مسألة تنظيم الأسر للحصول على منتج قوي وجيد وتكون لنا القدرة على الاهتمام بالصحة والتعليم، وعندما نرعى طفلا أو طفلين أمر مختلف عندما نرعى 4 أو 5 أطفال».

وأشار إلى أن العنف الأسري لا يخص الطفل فقط، لكنه يشمل المرأة، إذ يجب أن تعامل الأم معاملة حسنة وأن يكون لديها الوعي وتتاح الإمكانيات لها حتى تؤدي رسالتها لأنها نصف المجتمع.

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بقلم شريف سليمان